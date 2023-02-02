Телеведущий Никита Добрынин признался, изменял ли он экс-возлюбленной Даше Квитковой.
В Instagram-stories Добрынин устроил рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из поклонников поинтересовался, был ли он неверен когда-либо в отношениях.
Никита подчеркнул, что такого не было.
— Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя, — подчеркнул Добрынин.
Он также добавил, что никто не имеет права поднимать руку на женщину и выразил надежду, что полиция разберется в нашумевшей истории с парнями, которые спаивали девушек и издевались над ними.
Недавно стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались. Они не живут вместе, однако между ними родительские отношения ради полуторагодовалого сына Льва.
Первой на разговор о расставании вышла Даша, Никита же ее поддержал, поэтому решение они приняли вдвоем.
По словам Квитковой, в какой-то момент они перенасытились друг другом и начали двигаться с разной скоростью.
Фото: Никита Добрынин