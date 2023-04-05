З’явилися фото з місця ДТП у Києві, яке влаштував український актор Остап Ступка.

Відомо, що артист був за кермом Range Rover і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. Як можна побачити зі знімків, оприлюднених Telegraf, машина Ступки постраждала значно менше, ніж та, в яку він в’їхав.

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У Range Rover трохи пом’явся бампер, а ось у Mitsubishi повністю розбитий капот.

Нагадаємо, вранці 5 квітня стало відомо, що Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Сам актор з приводу цього нічого не писав у своїх соцмережах, а журналістам не коментував.

– Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати, – сказав він.

Про ДТП також заявили в Патрульній поліції столиці, однак без ідентифікації особи водія. Там сказали, що винний був у нетверезому стані – актор надув у драгер 1,62 проміле за норми в 0,2.

Остапу загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права кермувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Фото: Остап Ступка