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Поврежден бампер и разбита передняя часть: фото с места ДТП с Остапом Ступкой

5 апреля 2023, 18:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Поврежден бампер и разбита передняя часть: фото с места ДТП с Остапом Ступкой

Появились фото с места ДТП в Киеве, которое устроил украинский актер Остап Ступка.

Известно, что артист был за рулем Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Как можно увидеть по снимкам, обнародованным Telegraf, машина Ступки пострадала значительно меньше, нежели та, в которую он въехал.

Остап Ступка ДТП

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У Range Rover немного помялся бампер, а вот у Mitsubishi полностью разбит капот.

Напомним, утром 5 апреля стало известно, что Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева. Сам актер по поводу этого ничего не писал в своим соцсетях, а журналистам не стал комментировать.

— Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать, — сказал он.

О ДТП также заявили в Патрульной полиции столицы, однако без идентификации личности водителя. Там сказали, что виновный был в нетрезвом состоянии — актер надул в драггер 1,62 промилле при норме в 0,2.

Остапу грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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Фото: Остап Ступка

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