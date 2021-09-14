13 вересня у Нью-Йорку пройшов бал Інституту костюма Met Gala 2021, на якому зірки вражали екстравагантними та епатажними вбраннями.

Оскільки у минулому році захід був скасований, знаменитості намагалися надолужити згаяне під час пандемії та здивувати публіку.

Тема заходу В Америці: модний лексикон дарувала велику свободу при виборі вбрання, а ключовими в цей вечір стали образи від кращих американських брендів.

Найкращі вбрання балу Інституту костюма Met Gala 2021 – дивіться далі у матеріалі.

19-річна співачка Біллі Айліш стала наймолодшою ведучою престижного балу в індустрії моди. Тому її дефіле на червоній доріжці всі чекали з особливим нетерпінням.

Зірка обрала сукню персикового кольору з тугим корсетом та пишною юбкою з п’ятиметровим шлейфом. Вбрання Біллі створив американський дизайнер Oscar de la Renta.

Очевидно, на Met Gala 2021 співачка хотіла бути схожою на Мерилін Монро.

Співачка Дженніфер Лопес на червоній доріжці позувала у вбранні в стилі кантрі. Зірка обрала коричневу сукню з глибоким декольте та розрізом до стегна.

Але головний акцент Лопес зробила на аксесуари – ковбойський капелюх та масивні браслети- ремені на зап’ясті, шиї і талії. Образ зірки створив класик американської моди – Ральф Лорен.

Співачка Іман на Met Gala 2021 здивувала креативністю. Вона позувала у золотому вбранні від Harris Reid зі спідницею-каркасом і масивним капелюхом з пір’ям.

У мережі жартують, що Іман обрала таку сукню для того, щоб обмежити себе від сторонніх контактів та тримати соціальну дистанцію.

Здивувати глядачів Met Gala 2021 також вдалося зірці реаліті Кім Кардаш’ян. Вона для модного заходу обрала чорну сукню-чохол від Balenciaga, яка повністю закривала її обличчя.

За даними видання TMZ, саме Каньє Вест наполіг на тому, щоб його колишня дружина обрала цей образ. За його задумом: “Це високий жест мистецтва і вихід за рамки традиційної моди”.

У чорному пуховику з кутюрної колекції Balenciaga позувала співачка Ріанна. На червоній доріжці вона з’явилася зі своїм бойфрендом репером A$AP Rocky. Він був одягнений у величезну накидку ERL, яка нагадувала ковдру.

У мережі впевнені, що більш ефектного першого офіційного виходу для цієї пари уявити неможливо.

Акторка Зої Кравіц обрала один з найбільш провокативних образів від Saint Laurent. Зірка постала у прозорій сукні-сітці з вирізом ззаду.

У розкішному вбранні на червоній доріжці Met Gala 2021 дефілювала модель Кендалл Дженнер.

Вона обрала сукню із прозорої тканини від Givenchy, де все необхідне лаконічно і ненав’язливо приховував бежевий корсет. А блискучі в світлі софітів кристали додали образу Дженнер розкоші і лиску.

Нагадаємо, що бал Інституту костюма Met Gala – це одне з найголовніших свят в індустрії моди та світському житті Нью-Йорка.

Захід орієнтований на збір коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею. Бал знаменує собою відкриття щорічної виставки моди, яка триватиме кілька місяців.

На ній будуть представлені роботи Крістофера Джона Роджерса, Стерлінга Рубіна, Коннера Айвза, Прабала Гурунга і Андре Вокера.

Цьогоріч Met Gala проходив з дотриманням карантинних обмежень. Організаторам балу довелося скоротити кількість гостей з 600 до 450. Крім цього, всі запрошені мали бути вакцинованими та дотримуватися маскового режиму.