Квентін Тарантіно знову розкритикував фільми Голлівуду про супергероїв Marvel та DC. На його думку, такі картини відсувають акторів на другий план, а зірками стають герої фільмів.

Про це легендарний режисер розповів у подкасті 2 Bears 1 Cave. Для прикладу своєї думки він навів акторів Кріса Еванса та Кріса Гемсворта – популярнішими за них стали якраз герої Капітан Америка та Тор, яких вони грають.

Втім, свою думку режисер висловлює без негативу – він байдужий до супергеройських фільмів, і не хоче зачепити почуття героїв чи акторів.

Самі актори Marvel відповіли Квентіну на його слова. Наприклад, Сіму Лю, який зіграв Шан-Чі в сольному фільмі Marvel, дуже радий своїй можливості знятися в популярній картині.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.

I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don’t get to point their nose at me or anyone.

— Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022