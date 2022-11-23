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Популярними стають герої, а не актори: Тарантіно вказав на проблеми “марвелізації” Голлівуду

23 Листопада 2022, 12:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Квентин Тарантино
Джерело: Depositphotos

Квентін Тарантіно знову розкритикував фільми Голлівуду про супергероїв Marvel та DC. На його думку, такі картини відсувають акторів на другий план, а зірками стають герої фільмів.

Про це легендарний режисер розповів у подкасті 2 Bears 1 Cave. Для прикладу своєї думки він навів акторів Кріса Еванса та Кріса Гемсворта – популярнішими за них стали якраз герої Капітан Америка та Тор, яких вони грають.

– Частина марвелізації Голлівуду полягає в тому, що у вас є всі ці актори, які стали відомі завдяки своїм ролям. Але ж вони не кінозірки, так? Капітан Америка, як і Тор – зірки, – вважає Квентін.

Втім, свою думку режисер висловлює без негативу – він байдужий до супергеройських фільмів, і не хоче зачепити почуття героїв чи акторів.

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Самі актори Marvel відповіли Квентіну на його слова. Наприклад, Сіму Лю, який зіграв Шан-Чі в сольному фільмі Marvel, дуже радий своїй можливості знятися в популярній картині.

– Я б ніколи не знявся у фільмі з касою в $400 млн, якби кінозірок обирали лише Тарантіно та Скорсезе. Я вважаю їх геніями й у захваті від їхніх фільмів, але вони не можуть вказувати на мене, – заявив Сіму.

Нагадаємо, що буквально на початку листопада продюсер мав іншу думку щодо супергеройських фільмів. Тарантіно розкритикував режисерів супергеройських фільмів Marvel та DC. Квентін заявив, що це наймані працівники, які шукають роботу.

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Джерело
Deadline
Теги
DC Marvel Квентін Тарантіно
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