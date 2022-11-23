Квентін Тарантіно знову розкритикував фільми Голлівуду про супергероїв Marvel та DC. На його думку, такі картини відсувають акторів на другий план, а зірками стають герої фільмів.

Про це легендарний режисер розповів у подкасті 2 Bears 1 Cave. Для прикладу своєї думки він навів акторів Кріса Еванса та Кріса Гемсворта – популярнішими за них стали якраз герої Капітан Америка та Тор, яких вони грають.

– Частина марвелізації Голлівуду полягає в тому, що у вас є всі ці актори, які стали відомі завдяки своїм ролям. Але ж вони не кінозірки, так? Капітан Америка, як і Тор – зірки, – вважає Квентін.

Втім, свою думку режисер висловлює без негативу – він байдужий до супергеройських фільмів, і не хоче зачепити почуття героїв чи акторів.

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Самі актори Marvel відповіли Квентіну на його слова. Наприклад, Сіму Лю, який зіграв Шан-Чі в сольному фільмі Marvel, дуже радий своїй можливості знятися в популярній картині.

– Я б ніколи не знявся у фільмі з касою в $400 млн, якби кінозірок обирали лише Тарантіно та Скорсезе. Я вважаю їх геніями й у захваті від їхніх фільмів, але вони не можуть вказувати на мене, – заявив Сіму.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie. I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don’t get to point their nose at me or anyone. — Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022

Нагадаємо, що буквально на початку листопада продюсер мав іншу думку щодо супергеройських фільмів. Тарантіно розкритикував режисерів супергеройських фільмів Marvel та DC. Квентін заявив, що це наймані працівники, які шукають роботу.