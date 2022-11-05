Легендарный Квентин Тарантино раскритиковал режиссеров супергеройских фильмов Marvel и DC. Сценарист назвал их наемными работниками, которые ищут работу.

Об этом Квентин рассказал в одном из последних интервью.

И хотя режиссер и сам работал над картиной по вселенной Star Trek, это не значит, что он займется производством фильмов по комиксам Marvel и DC.

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— Чтобы делать такие вещи, нужно быть наемным работником. Я не такой, и не ищу работу, — высмеял Квентин фильмы Marvel.

Сценарист добавил, что сегодняшние кинематографисты не могут дождаться дня, когда фильмы о супергероях начнут терять популярность. Аналогично было и в 1960-х годах, когда мюзиклы постепенно уходили в прошлое.

Еще одной причиной нежелания создавать фильмы Marvel — Голливуд редко выпускает высокобюджетные картины. К тому же, режиссер снимает свои проекты и для широкой аудитории, и для настоящих ценителей кино.

Напомним, что не только Тарантино не любит супергеройские фильмы — ранее создатель Аватара Джеймс Кемерон раскритиковал картины по Marvel и DC. По мнению режиссера, нынешним фильма не хватает тем семьи и детей, и это касается всех массовых блокбастеров.