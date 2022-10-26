Легендарний кінорежисер Джеймс Кемерон розкритикував сучасні фільми про супергероїв. На його думку, фільмам не вистачає тем сім’ї та дітей, і це стосується всіх масових блокбастерів.

Кемерон вважає, що саме це і робить фільми з коміксів Marvel і DC непереконливими, і це стосується їхніх героїв.

– Коли я дивлюся ці великі, видовищні фільми – Marvel і DC, то всі герої в них, незалежно від їхнього віку, поводяться так, ніби досі в коледжі, – запевняє Джеймс.

Режисер додав, що стосунки між героями та оточенням показують на екрані, але насправді це фальш.

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– Вони не відходять від справ через своїх дітей. Що щодо всіх цих речей, які дарують нам любов та мету в житті? Ці герої не мають таких почуттів, і фільми потрібно знімати інакше, – вважає Кемерон.

Нагадаємо, що вихід фільму Аватар 2 від легендарного режисера заплановано на 16 грудня 2022 року. Цікаво, що сам режисер готовий відмовитися від франшизи – Джеймс Кемерон готовий припинити випускати продовження Аватару, і готовий передати естафету іншим.