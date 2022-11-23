Квентин Тарантино снова раскритиковал фильмы Голливуда о супергероях Marvel и DC. По его мнению, такие картины отодвигают актеров на второй план, а звездами становятся герои фильмов.

Об этом легендарный режиссер рассказал в подкасте 2 Bears 1 Cave. Для примера своей мысли он привел актеров Криса Эванса и Криса Хэмсворта — популярнее их стали как раз герои Капитан Америка и Тор, которых они играют.

— Часть марвелизации Голливуда заключается в том, что у вас есть все эти актеры, которые стали известны благодаря своим ролям. Но они ведь не кинозвезды, так? Капитан Америка, как и Тор — звезды, — считает Квентин.

Впрочем, свою мысль режиссер выражает без негатива — он равнодушен к супергеройским фильмам, и не хочет задеть чувства героев или актеров.

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Сами актеры Marvel ответили Квентину на его слова. К примеру, Симу Лю, сыгравший Шан-Чи в сольном фильме Marvel очень рад своей возможности сняться в популярной картине.

— Я бы никогда не снялся в фильме с кассой в $400 млн, если бы кинозвезд выбирали только Тарантино и Скорсезе. Я считаю их гениями и в восторге от их фильмов, но они не могут указывать на меня, — заявил Симу.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie. I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don’t get to point their nose at me or anyone. — Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022

Напомним, что буквально в начале ноября продюссер имел иную мысль касательно супергеройских фильмов. Тарантино раскритиковал режиссеров фильмов Marvel и DC. Квентин заявил, что это наемные работники, которые ищут работу.