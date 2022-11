Квентин Тарантино снова раскритиковал фильмы Голливуда о супергероях Marvel и DC. По его мнению, такие картины отодвигают актеров на второй план, а звездами становятся герои фильмов.

Об этом легендарный режиссер рассказал в подкасте 2 Bears 1 Cave. Для примера своей мысли он привел актеров Криса Эванса и Криса Хэмсворта — популярнее их стали как раз герои Капитан Америка и Тор, которых они играют.

Впрочем, свою мысль режиссер выражает без негатива — он равнодушен к супергеройским фильмам, и не хочет задеть чувства героев или актеров.

Сами актеры Marvel ответили Квентину на его слова. К примеру, Симу Лю, сыгравший Шан-Чи в сольном фильме Marvel очень рад своей возможности сняться в популярной картине.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.

I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don’t get to point their nose at me or anyone.

— Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022