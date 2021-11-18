Український гурт [о́] присвятив рядок у пісні Києве мій ведучому Нового каналу Сергію Притулі. Про це стало відомо у раунді Правда чи брехня під час зйомок шоу Хто зверху?

– Нехай буде настрій наш шикарний, як Сергій Притула, – співається у синглі Києве мій.

– З Сергієм ми познайомилися на відборі на Євробачення 2020. Він підійшов до мене й одразу ж сказав, що йому дуже сподобалася наша пісня, і він радий, що саме ми відкриваємо шоу на такій позитивній ноті. Звісно, було приємно, але це не єдина причина згадки його в пісні. Мені завжди подобалось, як Сергій веде Нацвідбір на Євробачення. Його делікатність, легкість, гумор… Видно, що він добра людина.

Ну, і очевидно, що Сергій привабливий і харизматичний чоловік, ще й хороший сім’янин. Часом дивлюся його YouTube-канал, і багато які думки поділяю. Тому просто вирішила передати привіт-комплімент у пісні. На мою думку, це невинно й мило, від душі, без всякого! Сергію, ви – шикарний, – поділилася учасниця гурту [о́] Ольга Чернишова.

Коли трек вийшов, гурт [о́] вирішив не надсилати пісню Києве мій Сергію Притулі. Але ведучий сам побачив кліп на неї на YouTube і залишив смайлик у коментарях.

– Я дуже дякую гурту [о́], які написали цю чудову пісню Києве мій і згадали там про мене незлим тихим словом. Це було надзвичайно приємно, ви мене дуже розчулили. Успіхів! Спасибі величезне, – поділився Сергій Притула.

Дивіться новий випуск 11 сезону шоу Хто зверху? вже сьогодні о 19.00 на Новому каналі.