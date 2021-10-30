У другому випуску шоу Україна має талант на сцені виступив етно-фольклорний дует Vatra.

У складі гурту дві сестри, які з дитинства захоплюються народними піснями та українськими традиціями.

Демонтрувати свій талант вони почали у соціальних мережах, де ролики з їхніми співами збирають мільйони переглядів.

Після тріумфу Go-A на Євробаченні дівчата набралися впевненості та зрозуміли, що вони на правильному шляху, тому настав час нести фольклор у широкі маси – на талант-шоу.

Своїм виконанням українських пісень дівчатам вдалося вразити суддів Україна має талант, Сергій Притула навіть підірвався і почав танцювати.

Також не зміг стояти на місці ведучий проекту Григорій Решетнік. Дует Vatra отримав чотири Так від суддів Україна має талант.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями шоу є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється і четвертий суддя. У другому випуску ще одне суддівське крісло зайняла гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Підкопаєва.