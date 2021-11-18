Украинская группа [о́] посвятила строчку в песне Києве мій ведущему Нового канала Сергею Притуле. Об этом стало известно в раунде Правда или ложь во время съемок шоу Хто зверху?

— Нехай буде настрій наш шикарний, як Сергій Притула, – поется в сингле Києве мій.

– С Сергеем мы познакомились на отборе на Евровидение 2020. Он подошел ко мне и сразу сказал, что ему очень понравилась наша песня, и он рад, что именно мы открываем шоу на такой положительной ноте. Конечно, было приятно, но это не единственная причина упоминания его в песне. Мне всегда нравилось, как Сергей ведет Нацотбор на Евровидение. Его деликатность, легкость, юмор… Видно, что он хороший человек.

Ну, и очевидно, что Сергей – привлекательный и харизматичный мужчина, еще и хороший семьянин. Иногда смотрю его YouTube-канал, и многие мысли разделяю. Поэтому просто решила передать привет-комплимент в песне. По-моему, это невинно и мило, от души, без всякого! Сергей, вы – шикарный, – рассказала Новому каналу участница группы Ольга Чернышева.

Когда трек вышел, группа решила не присылать песню Києве мій Сергею Притуле. Но ведущий сам увидел клип на нее на YouTube и оставил смайлик в комментариях.

– Я очень благодарен группе [о́], которые написали эту замечательную песню Києве мій и вспомнили там обо мне незлым тихим словом. Это было очень приятно, вы меня очень растрогали. Удачи! Спасибо огромное, – поделился Сергей Притула.

Смотрите новый выпуск 11 сезона шоу Хто зверху? уже сегодня в 19.00 на Новом канале.