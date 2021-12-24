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Попри мороз: Ірина Федишин стрибнула у сніг в купальнику

24 Грудня 2021, 12:42
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ірина Федишин
Джерело: Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин показала, як загартовується взимку. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому стрибає у сніг в купальнику.

Перед цим артистка розпарилася у гарячому чані. Ірина зізналася, що отримала від стрибку у сніг багато позитивних емоцій.

– Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… Мені сподобалося! Хочу ще, – підписала відео Ірина.

У коментарях багато шанувальників зазначили, що також полюбляють такі розваги.

  • Також так люблю робити! Це краще, ніж відро води чи басейн.
  • Класний контраст.
  • Це так круто!
  • По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось.
  • В чані купалась, і це супер.
  • Загартовуєшся.
  • Дайте знати, коли стрибнете в сніг без купальника, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Ірина Федишин розповіла, як з її авто вкрали передні фари та бокові дзеркала.

Інцидент трапився в обідній час, коли зірка припаркувала свій автомобіль Porsche Cayenne біля будинку і пішла у справах.

Повернувшись, Ірина виявила, що зникли фари та дзеркала. Федишин додала, що одна фара коштує від 20 тис. грн, тому збитки від шахрайства виявилися недешевими.

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