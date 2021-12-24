Українська співачка Ірина Федишин показала, як загартовується взимку. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому стрибає у сніг в купальнику.
Перед цим артистка розпарилася у гарячому чані. Ірина зізналася, що отримала від стрибку у сніг багато позитивних емоцій.
– Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… Мені сподобалося! Хочу ще, – підписала відео Ірина.
У коментарях багато шанувальників зазначили, що також полюбляють такі розваги.
- Також так люблю робити! Це краще, ніж відро води чи басейн.
- Класний контраст.
- Це так круто!
- По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось.
- В чані купалась, і це супер.
- Загартовуєшся.
- Дайте знати, коли стрибнете в сніг без купальника, – пишуть у коментарях.
Нещодавно Ірина Федишин розповіла, як з її авто вкрали передні фари та бокові дзеркала.
Інцидент трапився в обідній час, коли зірка припаркувала свій автомобіль Porsche Cayenne біля будинку і пішла у справах.
Повернувшись, Ірина виявила, що зникли фари та дзеркала. Федишин додала, що одна фара коштує від 20 тис. грн, тому збитки від шахрайства виявилися недешевими.