Українська співачка Ірина Федишин показала, як загартовується взимку. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому стрибає у сніг в купальнику.

Перед цим артистка розпарилася у гарячому чані. Ірина зізналася, що отримала від стрибку у сніг багато позитивних емоцій.

– Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… Мені сподобалося! Хочу ще, – підписала відео Ірина.

У коментарях багато шанувальників зазначили, що також полюбляють такі розваги.

Також так люблю робити! Це краще, ніж відро води чи басейн.

Класний контраст.

Це так круто!

По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось.

В чані купалась, і це супер.

Загартовуєшся.

Дайте знати, коли стрибнете в сніг без купальника, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Ірина Федишин розповіла, як з її авто вкрали передні фари та бокові дзеркала.

Інцидент трапився в обідній час, коли зірка припаркувала свій автомобіль Porsche Cayenne біля будинку і пішла у справах.

Повернувшись, Ірина виявила, що зникли фари та дзеркала. Федишин додала, що одна фара коштує від 20 тис. грн, тому збитки від шахрайства виявилися недешевими.