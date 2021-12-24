Украинская певица Ирина Федишин показала, как закаляется зимой. На личной странице в Instagram она опубликовала видео, на котором прыгает в снег в купальнике.
Перед этим артистка распарилась в горячем чане. Ирина призналась, что получила от прыжка в снег множество положительных эмоций.
– Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно… Мне понравилось! Хочу еще, – подписала видео Ирина.
В комментариях многие поклонники отметили, что также любят такие развлечения.
- Тоже так люблю делать! Это лучше, чем ведро воды или бассейн.
- Классный контраст.
- Это так круто!
- По вашим эмоциям видно, что вам понравилось.
- В чане купалась, и это супер.
- Закаляешься.
- Дайте знать, когда прыгнете в снег без купальника, – пишут в комментариях.
Недавно Ирина Федишин рассказала, как с ее авто украли передние фары и боковые зеркала.
Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свой автомобиль Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам.
Вернувшись, Ирина обнаружила, что исчезли фары и зеркала. Федишин добавила, что одна фара стоит от 20 тыс. грн, поэтому ущерб от мошенничества оказался недешевым.