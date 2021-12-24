Украинская певица Ирина Федишин показала, как закаляется зимой. На личной странице в Instagram она опубликовала видео, на котором прыгает в снег в купальнике.

Перед этим артистка распарилась в горячем чане. Ирина призналась, что получила от прыжка в снег множество положительных эмоций.

– Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно… Мне понравилось! Хочу еще, – подписала видео Ирина.

В комментариях многие поклонники отметили, что также любят такие развлечения.

Тоже так люблю делать! Это лучше, чем ведро воды или бассейн.

Классный контраст.

Это так круто!

По вашим эмоциям видно, что вам понравилось.

В чане купалась, и это супер.

Закаляешься.

Дайте знать, когда прыгнете в снег без купальника, – пишут в комментариях.

Недавно Ирина Федишин рассказала, как с ее авто украли передние фары и боковые зеркала.

Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свой автомобиль Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам.

Вернувшись, Ирина обнаружила, что исчезли фары и зеркала. Федишин добавила, что одна фара стоит от 20 тыс. грн, поэтому ущерб от мошенничества оказался недешевым.