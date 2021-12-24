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Несмотря на мороз: Ирина Федишин прыгнула в снег в купальнике

24 декабря 2021, 12:42
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ірина Федишин
Источник: Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин показала, как закаляется зимой. На личной странице в Instagram она опубликовала видео, на котором прыгает в снег в купальнике.

Перед этим артистка распарилась в горячем чане. Ирина призналась, что получила от прыжка в снег множество положительных эмоций.

– Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно… Мне понравилось! Хочу еще, – подписала видео Ирина.

В комментариях многие поклонники отметили, что также любят такие развлечения.

  • Тоже так люблю делать! Это лучше, чем ведро воды или бассейн.
  • Классный контраст.
  • Это так круто!
  • По вашим эмоциям видно, что вам понравилось.
  • В чане купалась, и это супер.
  • Закаляешься.
  • Дайте знать, когда прыгнете в снег без купальника, – пишут в комментариях.

Недавно Ирина Федишин рассказала, как с ее авто украли передние фары и боковые зеркала.

Инцидент произошел в обеденное время, когда звезда припарковала свой автомобиль Porsche Cayenne возле дома и ушла по делам.

Вернувшись, Ирина обнаружила, что исчезли фары и зеркала. Федишин добавила, что одна фара стоит от 20 тыс. грн, поэтому ущерб от мошенничества оказался недешевым.

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