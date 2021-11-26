Квартиру подарував, а день народження тещі не знає: які стосунки у Федишин із чоловіком

Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік, а за сумісництвом і продюсер, Віталій Човник у шлюбі 15 років. За цей час вони встигли добре один одного вивчити, проте розбіжності таки трапляють.

Так, на запитання про найкоштовніший подарунок Ірині Човник відповів, що це квартира у Болгарії, яку довелося продати під час локдауна. Проте у Федишин з цього приводу інша думка. Вона вважає, що найкоштовнішим подарунком було авто.

– Це було на мій день народження. Він встав у ресторані, сказав тост і подарував коробочку, в які були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю, а вона там стояла запакована, з бантиком, – поділилася Ірина.

Також пара згадала, які їм подарунки подарували близькі на весілля.

– Мама моя подарувала нам кільце, а мама Віталія подарувала набір: кольє та браслет. Ці подарунки для мене пам’ятні. Я їх досі вдягаю, – зазначила Ірина.

А от Віталій зазначив, що серед весільних подарунків пам’ятає гроші, а ось про прикраси і не згадав.

Проте пара точно знає гастрономічні смаки один одного. Віталій точно відповів, що Ірина любить український борщ.

Зі свого боку, жінка заявила, що чоловік любить рибу.

Також Віталій назвав імена українських виконавців, які імпонують його дружині, зокрема це Олександр Пономарьов та Олег Винник.

Проте Човник так і не зміг згадати, коли святкує день народження його теща. Чоловік зазначив, що у вересні, а от з датою не склалося.

Крім того, пара не проти народження третьої дитини – дівчинки. Зокрема, Віталій хотів би назвати доньку Христиною.