Українська співачка Ірина Федишин розповіла, як з її авто вкрали передні фари та бокові дзеркала.

Інцидент трапився в обідній час, коли зірка припаркувала свій автомобіль Porsche Cayenne біля будинку і пішла у справах. Повернувшись, Ірина виявила, що зникли фари та дзеркала.

– Я в шоці, тому що фар і дзеркал немає. Викликали поліцію і намагаємося розібратися. Я чула, що з Porsсhe можуть знімати фари. Намагаємося зараз це все з’ясувати, тут ніби є якісь камери і має бути щось видно, – сказала Ірина.

Федишин додала, що одна фара коштує від 20 тис. грн, тому збитки від шахрайства виявилися недешевими.

Варто зазначити, що останнім часом у Києві такі крадіжки трапляються все частіше. Зловмисники спеціально обирають дорогі авто, щоб потім продати автозапчастини.

Нещодавно Ірина Федишин стала жертвою аферистів. Вона разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником хотіла скористатися послугами сервісу BlaBlaCar та передати посилку з Києва до Тернополя.

Водій сказав, що за новими правилами подружжя має сплатити поїздку через касу. Таким чином, чоловік Ірини Федишин поповнив шахраю рахунок на 200 грн. У результаті поїздка не відбулася, а номер Віталія водій відразу заблокував.