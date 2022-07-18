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Попрощався з мамою: Сергій Юшкевич підтримав повномасштабну війну в рідній Україні

18 Липня 2022, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Попрощався з мамою: Сергій Юшкевич підтримав повномасштабну війну в рідній Україні

Російський актор Сергій Юшкевич із Чернівців підтримав повномасштабну війну в Україні та попрощався з матір’ю, яка залишається тут.

Зазначає, до російських окупантів, які бомблять українські міста, ставиться з повагою та вдячністю, незважаючи на те, що його мати може постраждати від їхніх дій будь-якої миті. Жінка продовжує жити в Україні.

– До військових, які беруть участь у спецоперації, я ставлюся з повагою та вдячністю. Я відчуваю біль від того, що відбувається, хочу, щоб наші хлопці швидше повернулися додому… Я втомився через те, що там відбувалося багато років. Моя мама у Чернівцях, на Західній Україні, живе і зараз, – розповів Юшкевич росЗМІ.

Зізнається, хотів забрати матір до Росії та пропонував їй перебратися до нього з 2014 року.

Зараз дивляться

– Вона каже, що старе дерево не пересаджують. Наразі ми з мамою вже три роки не бачилися. Ми навіть попрощалися про всяк випадок, – сказав путініст.

Раніше війну в Україні підтримав актор Федір Добронравов, незважаючи на те, що чоловік часто знімався в українських серіалах і, зокрема, саме через них набув тієї популярності, якою користується зараз.

Так, зірка серіалу Свати зустрівся з пораненими окупантами в самарському госпіталі. Він заходив до них у палати, бажав якнайшвидшого одужання, розповідав історії та відповідав на запитання.

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Актор Війна в Україні
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