Российский актер Сергей Юшкевич из Черновцов поддержал полномасштабную войну в Украине и попрощался с матерью, которая остается тут.

Отмечает, к российским оккупантам, которые бомбят украинские города, относится с уважением и благодарностью, несмотря на то, что его мать может пострадать от их действий в любой момент. Женщина продолжает жить в Украине.

— К военным, участвующим в спецоперации, я отношусь с уважением и благодарностью. Я испытываю боль от того, что происходит, хочу, чтобы наши ребята скорее вернулись домой… Я устал от того, что там происходило многие годы. Моя мама в Черновцах, на Западной Украине, живет и сейчас, — рассказал Юшкевич росСМИ.

Признается, хотел забрать мать в Россию и предлагал ей перебраться к нему с 2014 года.

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— Она говорит, что старое дерево не пересаживают. На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже попрощались на всякий случай, — сказал путинист.

Ранее войну в Украине поддержал актер Федор Добронравов, несмотря на то, что мужчина часто снимался в украинских сериалах и в частности именно из-за них приобрел ту популярность, которой пользуется сейчас.

Так, звезда сериала Сваты встретился с раненными оккупантами в самарском госпитале. Он заходил к ним в палаты, желал скорейшего выздоровления, рассказывал истории и отвечал на вопросы.