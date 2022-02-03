Барбадоська співачка Ріанна поділилася домашнім фото, на якому продемонструвала свій кругленький животик.

У кадрі Ріанна постала в профіль і задерла футболку оверсайз, щоб продемонструвати живіт у всій красі. Це перший пост артистки про вагітність в Instagram.

– Поповнення у банді під’їхало до Місяця афроамериканської історії, – написала під знімком Ріанна.

Користувачі мережі вже давно чекали, коли артистка особисто підтвердить свою вагітність, тому знімок викликав у них захоплення.

Як гарно!

Мама Рі! Ми так раді за тебе, королево!

Ми так раді за тебе!

Я така рада за вас обох, вітаю. Любові та благословення!

Я не можу перестати усміхатися! Я такий радий за тебе!

Безперечно, ви будете чудовими батьками.

Ця дитина буде оточена такою великою любов’ю!

Це найпрекрасніший момент, дякую, що поділилася, – пишуть у коментарях Ріанни.

Наприкінці січня інтернет заповнила новина про те, що Ріанна та ASAP Rocky готуються стати батьками. Для закоханих ця дитина стане первістком.

Пара була помічена під час прогулянки. Співачка була в рваних джинсах і рожевому пуховику, який підкреслював кругленький животик, який вона оголила.

Публічно ASAP Rocky підтвердив роман із Ріанною у травні 2021 року, проте чутки про стосунки закоханих ходили кілька років.