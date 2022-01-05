Американська співачка Ріанна та реп-виконавець A$AP Rocky планують одружитися у 2022 році.

За даними інсайдерів, до такого рішення пара прийшла після спільної зустрічі Нового року на Бардабосі. Попри те, що офіційної пропозиції A$AP Rocky ще не робив, він впевнений, що Ріанна – ідеальна жінка, без якої репер не уявляє свого життя.

– Їхній роман так стрімко розвивається, але у них був час закласти основу для прекрасних стосунків, оскільки вони довго були друзями, перш ніж почали зустрічатися, – повідомляє джерело.

Закохані вже готові до шлюбу, а також до планування дітей. Крім цього, стосунки Ріанни та A$AP Rocky схвалють і їхні родичі.

– Роккі має чудові стосунки з родиною Ріанни, і це лише питання часу, коли він зробить пропозицію. Ріанна усвідомлює, що її годинник цокає, – повідомляє джерело.

Нагадаємо, що роман із Ріанною A$AP Rocky публічно підтвердив у травні 2021 року, хоча плітки про стосунки пари ходили кілька років.

У липні 2021 року Ріанна використовувала пісню Everyday A$AP Rocky як саундтрек у своїй кампанії Fenty Skin. Крім того, у 2019 році репер супроводжував Ріанну на церемонії нагородження британської модної премії у Лондоні.

До A$AP Rocky Ріанна зустрічалася з арабським мільярдером Хассаном Джамілем упродовж трьох років. Проте в січні 2020 року вони припинили свій роман.