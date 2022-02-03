Барбадосская певица Рианна поделилась домашним фото, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик.

В кадре Рианна предстала в профиль и задерла футболку оверсайз, чтобы продемонстрировать живот во всей красе. Это первый пост артистки о беременности в Instagram.

— Пополнение в банде подъехало к Месяцу афроамериканской истории, — написала под снимком Рианна.

Пользователи сети уже давно ждали, когда артистка лично подтвердит свою беременность, поэтому снимок у них вызвал восхищение.

Как красиво!

Мама Ри! Мы так рады за тебя, королева!

Мы так рады за тебя!

Я так рада за вас обоих, поздравляю. Любви и благословения!

Я не могу перестать улыбаться! Я так рад за тебя!

Без сомнения, вы будете замечательными родителями.

Этот ребенок будет окружен такой большой любовью!

Это самый прекрасный момент, спасибо, что поделилась, — пишут в комментариях Рианны.

В конце января интернет заполнила новость о том, что Рианна и ASAP Rocky готовятся стать родителями. Для влюбленных этот ребенок станет первенцем.

Пара была замечена во время прогулки. Певица была в рваных джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила.

Публично ASAP Rocky подтвердил роман с Рианной в мае 2021 года, однако слухи об отношениях влюбленных ходили несколько лет.