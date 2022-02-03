Барбадосская певица Рианна поделилась домашним фото, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик.
В кадре Рианна предстала в профиль и задерла футболку оверсайз, чтобы продемонстрировать живот во всей красе. Это первый пост артистки о беременности в Instagram.
— Пополнение в банде подъехало к Месяцу афроамериканской истории, — написала под снимком Рианна.
Пользователи сети уже давно ждали, когда артистка лично подтвердит свою беременность, поэтому снимок у них вызвал восхищение.
- Как красиво!
- Мама Ри! Мы так рады за тебя, королева!
- Мы так рады за тебя!
- Я так рада за вас обоих, поздравляю. Любви и благословения!
- Я не могу перестать улыбаться! Я так рад за тебя!
- Без сомнения, вы будете замечательными родителями.
- Этот ребенок будет окружен такой большой любовью!
- Это самый прекрасный момент, спасибо, что поделилась, — пишут в комментариях Рианны.
В конце января интернет заполнила новость о том, что Рианна и ASAP Rocky готовятся стать родителями. Для влюбленных этот ребенок станет первенцем.
Пара была замечена во время прогулки. Певица была в рваных джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила.
Публично ASAP Rocky подтвердил роман с Рианной в мае 2021 года, однако слухи об отношениях влюбленных ходили несколько лет.