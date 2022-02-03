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Пополнение в банде: Рианна показала округлившийся живот на домашнем фото

3 февраля 2022, 10:56
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Пополнение в банде: Рианна показала округлившийся живот на домашнем фото
Источник: Depositphotos

Барбадосская певица Рианна поделилась домашним фото, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик.

В кадре Рианна предстала в профиль и задерла футболку оверсайз, чтобы продемонстрировать живот во всей красе. Это первый пост артистки о беременности в Instagram.

— Пополнение в банде подъехало к Месяцу афроамериканской истории, — написала под снимком Рианна.

Пользователи сети уже давно ждали, когда артистка лично подтвердит свою беременность, поэтому снимок у них вызвал восхищение.

  • Как красиво!
  • Мама Ри! Мы так рады за тебя, королева!
  • Мы так рады за тебя!
  • Я так рада за вас обоих, поздравляю. Любви и благословения!
  • Я не могу перестать улыбаться! Я так рад за тебя!
  • Без сомнения, вы будете замечательными родителями.
  • Этот ребенок будет окружен такой большой любовью!
  • Это самый прекрасный момент, спасибо, что поделилась, — пишут в комментариях Рианны.
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В конце января интернет заполнила новость о том, что Рианна и ASAP Rocky готовятся стать родителями. Для влюбленных этот ребенок станет первенцем.

Пара была замечена во время прогулки. Певица была в рваных джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила.

Публично ASAP Rocky подтвердил роман с Рианной в мае 2021 года, однако слухи об отношениях влюбленных ходили несколько лет.

Теги
вагітність , Ріанна
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