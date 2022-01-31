Барбадоська співачка та акторка Ріанна чекає на дитину. Артистка та її бойфренд, репер ASAP Rocky готуються вперше стати батьками.
Так, закоханих помітили під час прогулянки в рідному місті ASAP Rocky – Гарлемі (Нью-Йорк).
Співачка була в рваних джинсах і рожевому пуховику, який підкреслював кругленький животик, який вона оголила. Також на ній були масивні аксесуари.
#BREAKINGNEWS Rihanna, A$AP Rocky Pregnant With First Child https://t.co/CbeK8YdSd4 via @TMZ
— TMZ (@TMZ) January 31, 2022
На вулиці Ріанна та ASAP Rocky пробули не довго, оскільки там було доволі прохолодно. Згодом пара вирушила додому.
Нагадаємо, що роман із Ріанною ASAP Rocky публічно підтвердив у травні 2021 року, проте чутки про стосунки закоханих ходили кілька років. Так, у 2019 році репер супроводжував артистку на церемонії нагородження британської модної премії в Лондоні.
До ASAP Rocky виконавиця зустрічалася з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем із 2017 року.
На початку січня з’явилася інформація, що Ріанна та ASAP Rocky планують одружитися у 2022 році.
За словами інсайдерів, закохані дійшли такого рішення після спільної зустрічі Нового року на Барбадосі. Офіційної пропозиції артистці репер ще не робив. Також відомо, що їхні стосунки схвалюють і родичі.