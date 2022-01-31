Барбадоська співачка та акторка Ріанна чекає на дитину. Артистка та її бойфренд, репер ASAP Rocky готуються вперше стати батьками.

Так, закоханих помітили під час прогулянки в рідному місті ASAP Rocky – Гарлемі (Нью-Йорк).

Співачка була в рваних джинсах і рожевому пуховику, який підкреслював кругленький животик, який вона оголила. Також на ній були масивні аксесуари.

На вулиці Ріанна та ASAP Rocky пробули не довго, оскільки там було доволі прохолодно. Згодом пара вирушила додому.

Нагадаємо, що роман із Ріанною ASAP Rocky публічно підтвердив у травні 2021 року, проте чутки про стосунки закоханих ходили кілька років. Так, у 2019 році репер супроводжував артистку на церемонії нагородження британської модної премії в Лондоні.

До ASAP Rocky виконавиця зустрічалася з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем із 2017 року.

На початку січня з’явилася інформація, що Ріанна та ASAP Rocky планують одружитися у 2022 році.

За словами інсайдерів, закохані дійшли такого рішення після спільної зустрічі Нового року на Барбадосі. Офіційної пропозиції артистці репер ще не робив. Також відомо, що їхні стосунки схвалюють і родичі.