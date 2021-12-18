У дев’ятому випуску шоу Україна має талант Сергій Притула створив пісню на ходу.

Після виступу Михайла Шевченка, який імпровізував на сцені та склав трек зі слів суддів – поні, Притула, космос, Сергій також вирішив випробувати свої сили. Оскільки йому не сподобалося, як виступив Шевченко.

Притула зазначив, що хлопець прийшов зовсім не підготовлений, чого не варто робити, і зачитав імпровізацію. Варто віддати належне, що у Сергія вийшло краще, ніж у самого учасника. З цим погодилися й інші судді – Ксенія Мішина та Євген Кіт.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу України має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня