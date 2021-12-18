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Поні та космос: Сергій Притула зачитав реп на Україна має талант

18 Грудня 2021, 19:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поні та космос: Сергій Притула зачитав реп на Україна має талант
Джерело: СТБ

У дев’ятому випуску шоу Україна має талант Сергій Притула створив пісню на ходу.

Після виступу Михайла Шевченка, який імпровізував на сцені та склав трек зі слів суддів – поні, Притула, космос, Сергій також вирішив випробувати свої сили. Оскільки йому не сподобалося, як виступив Шевченко.

Притула зазначив, що хлопець прийшов зовсім не підготовлений, чого не варто робити, і зачитав імпровізацію. Варто віддати належне, що у Сергія вийшло краще, ніж у самого учасника. З цим погодилися й інші судді – Ксенія Мішина та Євген Кіт.

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Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу України має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня

Теги
Сергій Притула , Україна має талант
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