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Домовик із годинника: як каучук здивував суддів Україна має талант гнучкістю

18 Грудня 2021, 19:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Домовик із годинника: як каучук здивував суддів Україна має талант гнучкістю
Джерело: СТБ

У дев’ятому випуску шоу Україна має талант виступив каучук Антон Сидоренко.

За словами тренера Юлії, він здатний працьовитий хлопчик, котрий кожну репетицію має вийти з результатом.

– Від природи дуже гнучкий. Займається п’ятий рік. Каучук пов’язаний з еквілібром. Мріє потрапити до Cirque du Soleil. Не пропускає жодної репетиції, навіть приходить раніше, – описала Юлія Антона.

Мама хлопчика розповіла, що раніше він дивився шоу Україна має талант і повторював на килимі містки та шпагати. Після цього жінка відвела його до циркової студії, там виявилося, що в нього є талант.

Хлопчик отримав від суддів два Так і одне Ні.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Ведучий – Григорій Решетник.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу Україна має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня.

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