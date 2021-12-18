В девятом выпуске шоу Україна має талант Сергей Притула создал песню на ходу.

После выступления Михаила Шевченко, который импровизировал на сцене и составил трек из слов судей — пони, Притула, космос, Сергей также решил испытать свои силы. Поскольку ему не понравилось, как выступил Шевченко.

Притула отметил, что парень пришел совсем не подготовленный, чего делать не стоит, и зачитал импровизацию. Стоит отдать должное, что у Сергея получилось лучше, чем у самого участника. С этим согласились и другие суди — Ксения Мишина и Евгений Кот.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря