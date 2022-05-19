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Понад €5 тис. підуть на ЗСУ: сукню Джамали з Євробачення продали на аукціоні

19 Травня 2022, 17:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Сукню співачки Джамали від українського дизайнера Юлії Магдич продали на аукціоні. В цьому одязі співачка відкривала міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017, який проходив у Києві.

На сцену конкурсу в столиці України Джамала вийшла у легкій білій довгій сукні з червоними візерунками. Лот пішов з аукціону Catawiki за €5 639 (175 тис. грн). Гроші передадуть на потреби Збройних сил України.

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Варто зазначити, що Євробачення 2017 проходило в Києві через перемогу Джамали на конкурсі в 2016 році. Тоді артистка посіла перше місце на конкурсі з піснею 1944.

Сама співачка каже, що для неї це не просто сукня, а витвір мистецтва, в якому поєднані традиції та історія України.

Загалом на благодійному аукціоні було представлено 11 речей із Євробачення, проте сукня стала ключовою.

Станом на 21 квітня Джамала зібрала €90 млн допомоги Україні на благодійних концертах.

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Теги
аукціон, Джамала
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