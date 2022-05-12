Українська співачка Джамала стала лауреаткою престижної премії від Атлантичної ради США. Вона отримала нагороду у номінації Визначне лідерство артиста.

Джамалу відзначили за кар’єру однієї з найвпливовіших артисток України, а також за боротьбу і захист української культури та самобутності під час російського вторгнення.

Нагороду співачці вручила бізнес-лідерка, виконавча віцеголова Атлантичної ради Едріенн Аршт.

– Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, які використовують cвій голос, аби розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги, – прокоментувала Джамала.

Крім Джамали, Атлантична рада відзначила спеціальною нагородою український народ, який на тлі російського вторгнення показав визначну хоробрість і безстрашність.

Президент України Володимир Зеленський подякував за відзнаку в онлайн-включенні під час церемонії.

У своїй промові він згадав хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України. Глава держави переконаний, що мужність – це національна риса характеру українців.