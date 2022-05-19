Платье певицы Джамалы от украинского дизайнера Юлии Магдыч продали на аукционе. В этом наряде певица открывала международный песенный конкурс Евровидение 2017, который проходил в Киеве.

На сцену конкурса в столице Украины Джамала вышла в легком белом длинном платье с красными узорами. Лот ушел с аукциона Catawiki за €5 639 (175 тыс. грн). Деньги передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Стоит отметить, что Евровидение 2017 проходило в Киеве из-за победы Джамалы на конкурсе в 2016 тогда. Тогда артистка заняла первое место на конкурсе с песней 1944.

Сама певица говорит, что для нее это не просто платье, а произведение искусства, в котором соединены традиции и история Украины.

Всего на благотворительном аукционе было представлено 11 вещей из Евровидения, однако платье стало ключевым.

По состоянию на 21 апреля Джамала собрала €90 млн помощи Украине на благотворительных концертах.