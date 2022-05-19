Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Более €5 тыс. пойдут на ВСУ: платье Джамалы с Евровидения продали на аукционе

19 мая 2022, 17:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джамала
Источник: Джамала

Платье певицы Джамалы от украинского дизайнера Юлии Магдыч продали на аукционе. В этом наряде певица открывала международный песенный конкурс Евровидение 2017, который проходил в Киеве.

На сцену конкурса в столице Украины Джамала вышла в легком белом длинном платье с красными узорами. Лот ушел с аукциона Catawiki за €5 639 (175 тыс. грн). Деньги передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что Евровидение 2017 проходило в Киеве из-за победы Джамалы на конкурсе в 2016 тогда. Тогда артистка заняла первое место на конкурсе с песней 1944.

Сама певица говорит, что для нее это не просто платье, а произведение искусства, в котором соединены традиции и история Украины.

Всего на благотворительном аукционе было представлено 11 вещей из Евровидения, однако платье стало ключевым.

По состоянию на 21 апреля Джамала собрала €90 млн помощи Украине на благотворительных концертах.

Читайте также:
ДжамалаЗа выдающееся лидерство артиста: Джамала получила престижную награду в США

Теги
аукціон, Джамала
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь