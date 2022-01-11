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Понад 280 заявок: коли назвуть фіналістів відбору на Євробачення 2022

11 Січня 2022, 12:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Понад 280 заявок: коли назвуть фіналістів відбору на Євробачення 2022

Суспільний мовник отримав 284 заявки від охочих представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Список фіналістів, які змагатимуться за право представляти нашу країну на конкурсі, оприлюднять не пізніше 24 січня 2022 року.

Фінал відбору на Євробачення-2022 відбудеться в лютому, під час якого у прямому ефірі визначать переможця, за якого проголосує журі та глядачі.

Конкурсна пісня має бути оригінальною та не виконуватися публічно ніде до 1 вересня 2021 року. Хронометраж композиції – не більше трьох хвилин, мова – будь-яка.

Відбір на міжнародний конкурс стартував 14 грудня 2021 року та триватиме до 24 січня 2022-го. Детальні правила відбору на Євробачення-2022 – читайте на Фактах ICTV.

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У 2022 році Євробачення пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі рок-гурту Maneskin. Тоді конкурс проходив у Роттердамі, на якому Україну представляв гурт Go-A з піснею Шум.

Представники нашої країни посіли п’яте місце, їхній виступ довго обговорювали, а користувачі мережі знімали різноманітні відео на композицію.

На початку січня стало відомо, що два треки Go-A потрапили до рейтингу найкращих пісень Євробачення Shum (третє місце) та Solovey (128 місце).

Слід зазначити, що пісні попадають у рейтинг ESC Top 250 завдяки голосуванню шанувальників із усього світу.

Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення , Національний відбір
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