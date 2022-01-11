Суспільний мовник отримав 284 заявки від охочих представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Список фіналістів, які змагатимуться за право представляти нашу країну на конкурсі, оприлюднять не пізніше 24 січня 2022 року.

Фінал відбору на Євробачення-2022 відбудеться в лютому, під час якого у прямому ефірі визначать переможця, за якого проголосує журі та глядачі.

Конкурсна пісня має бути оригінальною та не виконуватися публічно ніде до 1 вересня 2021 року. Хронометраж композиції – не більше трьох хвилин, мова – будь-яка.

Відбір на міжнародний конкурс стартував 14 грудня 2021 року та триватиме до 24 січня 2022-го. Детальні правила відбору на Євробачення-2022 – читайте на Фактах ICTV.

У 2022 році Євробачення пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі рок-гурту Maneskin. Тоді конкурс проходив у Роттердамі, на якому Україну представляв гурт Go-A з піснею Шум.

Представники нашої країни посіли п’яте місце, їхній виступ довго обговорювали, а користувачі мережі знімали різноманітні відео на композицію.

На початку січня стало відомо, що два треки Go-A потрапили до рейтингу найкращих пісень Євробачення – Shum (третє місце) та Solovey (128 місце).

Слід зазначити, що пісні попадають у рейтинг ESC Top 250 завдяки голосуванню шанувальників із усього світу.