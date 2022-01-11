Общественный вещатель получил 284 заявки от желающих представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2022.

Список финалистов, которые поборются за право представлять нашу страну на конкурсе обнародуют не позднее 24 января 2022 года.

Финал отбора на Евровидение-2022 состоится в феврале, во время которого в прямом эфире определят победителя, за которого проголосует жури и зрители.

Конкурсная песня должна быть оригинальной и не исполняться публично нигде до 1 сентября 2021 года. Хронометраж композиции — не более трех минут, язык — любой.

Отбор на международный конкурс стартовал 14 декабря 2021 года и продлится до 24 января 2022-го. Детальные правила отбора на Евровидение-2022 — читайте на Фактах ICTV.

В 2022 году Евровидение пройдет в Турине (Италия), благодаря победе рок-группы Maneskin. Тогда конкурс проходил в Роттердаме, на котором Украину представляла группа Go-A с песней Шум.

Представители нашей страны заняли пятое место, их выступление долго обсуждали, а пользователи сети снимали разнообразные видео на композицию.

В начале января стало известно, что два трека Go-A попали в рейтинг лучших песен Евровидения — Shum (третье место) и Solovey (128 место).

Следует отметить, что песни попадают в рейтинг ESC Top 250 благодаря голосованию поклонников со всего мира.