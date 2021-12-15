В Україні стартував відбір на Євробачення 2022. З 14 грудня 2021 року до 24 січня 2022-го Суспільний мовник прийматиме заявки від охочих.

– Я запрошую всіх охочих артистів до участі в конкурсі, гарантую прозорість та об’єктивність. Хотів би, щоб Нацвідбір залишився великим музичним святом для всієї країни, а наша команда докладе всіх зусиль для цього, – зазначив член правління Суспільного Ярослав Лодигін.

Відбір на Євробачення проходитиме у два етапи: попереднього відбору та фіналу.

Попередній відбір триватиме з 14 грудня 2021 року до 24 січня 2022 року. Заявку можна оформити на офіційному сайті відбору на Євробачення.

24 січня мовник озвучить шорт-лист та оприлюднить список фіналістів.

Фінал відбору на Євробачення відбудеться у лютому 2022 року. Переможця визначатимуть під час прямого ефіру шляхом голосування журі та глядачів. Журі визначатиме Суспільне.

Правила відбору:

Трек повинен бути оригінальним, без використання інших композиції.

Реліз пісні має відбутися не раніше 1 вересня 2021 року.

Хронометраж пісні – не більше трьох хвилин.

Права на трек повністю мають належати виконавцю, щоб потім він міг передати їх Суспільному та ЄМС.

Євробачення 2022

Євробачення-2022 проходитиме у Турині (Італія). Фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

Італія стала господарем конкурсу завдяки перемозі рок-гурту Måneskin з піснею Zitti E Buoni у 2021 році.