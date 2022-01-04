Два треки українського гурту Go-A потрапили в ESC Top 250 – щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Композиція Shum посіла третє місце у рейтингу, а пісня Solovey розташувалася на 128 сходинці.

– Рік почався SHUMно! Одразу два наші треки потрапили в ESC Top 250. Вперше в історії в цей чарт потрапили одразу дві україномовні пісні, – повідомили учасники гурту Go-A.

На першому місці у рейтингу впевнено тримається співачка Loreen з піснею Euphoria. Вона представляла Швецію на Євробаченні у 2012 році і відтоді її трек лідирує в списку найпопулярніших пісень.

На другій сходинці розташувалися переможці Євробачення 2021 – італійський рок-гурт Maneskin з треком Zitti e buoni.

Варто зазначити, що пісні потрапляють в рейтинг ESC Top 250 завдяки голосуванню шанувальників зі всього світу. Голосування розпочинається на початку грудня, а напередодні Нового року 250 найкращих пісень звучать на радіоканалі ESC Radio.

Нещодавно гурт Go-A здобув престижну нагороду Eurovision Awards у номінації Найінноваційніша сценічна постановка. Нагадаємо, що колектив з піснею Shum посів п’яте місце на Євробаченні 2021, яке проходило у Роттердамі.