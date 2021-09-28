Американський інженер і мільярдер Ілон Маск зайняв перше місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Згідно з рейтингом Forbes Real-Time, який складається в режимі реального часу, Ілон Маск знову опинився на першому місці, обігнавши свого конкурента, американського підприємця Джеффа Безоса.

Так, статок Маска 27 вересня виріс на $3,8 млрд і до закриття ринку становив $203,4 млрд. Водночас статок Безоса оцінили в $197,7 млрд.

На третьому місці опинився власник Louis Vitton Бернар Арно. Його капітал – $174,9 млрд. На четвертій сходинці розташувався колишній найбільший акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс – $131 млрд, на п’ятій – програміст Марк Цукерберг – $126,4 млрд.

Крім того, Ілон Маск став третьою людиною в історії рейтингу Forbes Real-Time, статок якої перевищив $200 млрд. До цього такі капітали були тільки в Безоса й Арно.

Тепер зі своїми доходами Маск завидних холостяк, оскільки днями він повідомив про те, що розійшовся зі своєю коханою, канадською співачкою Граймс. Пара була разом три роки, в травні 2020 року в них народився син X Æ A-12.

Ілона Маска називають сучасним генієм, адже його винаходами користується практично кожен із нас. PayPal, SpaceX, Hyperloop – до всього цього він має безпосередній стосунок. Він створює космічні кораблі, ракети, електроавтівки тощо.

П’ять винаходів Ілона Маска, які змінили світ – дивіться на Фактах ICTV.