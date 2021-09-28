Американский инженер и миллиардер Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Согласно рейтингу Forbes Real-Time, который составляется в режиме реального времени, Илон Маск снова оказался на первом месте, обогнав своего конкурента, американского предпринимателя Джеффа Безоса.

Так, состояние Маска 27 сентября выросло на $3,8 млрд и к закрытию рынка составило $203,4 млрд. В то время как состояние Безоса оценили в $197,7 млрд.

На третьем месте оказался владелец Louis Vitton Бернар Арно. Его капитал — $174,9 млрд. На четвертой ступени расположился бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс — $131 млрд, на пятой — программист Марк Цукерберг — $126,4 млрд.

Кроме того, Илон Маск стал третьим человеком в истории рейтинга Forbes Real-Time, состояние которого превысило $200 млрд. До этого такие капиталы были только у Безоса и Арно.

Теперь со своими доходами Маск завидных холостяк, поскольку на днях он сообщил о том, что расстался со своей возлюбленной, канадской певицей Граймс. Пара была вместе три года, в мае 2020 года у них родился сын X Æ A-12.

Илона Маска называют современным гением, ведь его изобретениями пользуется практически каждый из нас. PayPal, SpaceX, Hyperloop — ко всему этому он имеет непосредственное отношение. Он создает космические корабли, ракеты, электромашины и многое другое.

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