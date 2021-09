Глава Tesla висміяв засновника Amazon за ідею нагородження вчених за дослідження старіння. Ілон Маск нагадав Джеффу Безосу за позов на компанію SpaceX, зробивши це у своїй манері.

У Twitter з’явилася інформація про останні подвиги Джеффа Безоса у світі науки. Мільярдер вклав величезні суми в Altos Lab – проект з вивчення старіння і способів його зупинення.

Jeff Bezos has reportedly invested in anti-aging startup Labs. Scientists will have a $1M salary & will research on how cells age and how to reverse them. pic.twitter.com/dUDNXm02JM

