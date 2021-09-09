Глава Tesla висміяв засновника Amazon за ідею нагородження вчених за дослідження старіння. Ілон Маск нагадав Джеффу Безосу за позов на компанію SpaceX, зробивши це у своїй манері.

У Twitter з’явилася інформація про останні подвиги Джеффа Безоса у світі науки. Мільярдер вклав величезні суми в Altos Lab – проект з вивчення старіння і способів його зупинення.

Jeff Bezos has reportedly invested in anti-aging startup Labs. Scientists will have a $1M salary & will research on how cells age and how to reverse them. pic.twitter.com/dUDNXm02JM — SAY CHEESE! ???????? (@SaycheeseDGTL) September 7, 2021

Повідомляється, що кожен вчений отримуватиме зарплату в $1 млн і вивчатиме, як старіють клітини, а також спробує зупинити цей процес.

And if it doesn’t work, he’s gonna sue death! — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2021

Ілон Маск скептично поставився до ідеї глави Amazon, опублікувавши саркастичну відповідь на новину.

– Якщо це не спрацює, він подасть до суду на смерть! – різко відповів глава Tesla.

Безос поки що не відреагував на глузування Маска.

Мільярдери не ладнають один з одним, навіть якщо їхні інтереси збігаються.

Нагадаємо, що NASA уклало контракт на майбутній посадковий модуль на Місяць зі SpaceX Маска замість Blue Origin, і Безос подав на SpaceX до суду.

Маск нагадав мільярдерові про це, уточнивши, що в разі невдачі в дослідження старіння клітин він також звернеться до суду.

Ілон Маск часто опиняється в центрі уваги. Раніше глава Tesla зізнався про своє неземне походження. Про це мільярдер повідомив в Twitter під публікацією одного з користувачів соцмережі.