Глава Tesla висміяв засновника Amazon за ідею нагородження вчених за дослідження старіння. Ілон Маск нагадав Джеффу Безосу за позов на компанію SpaceX, зробивши це у своїй манері.
У Twitter з’явилася інформація про останні подвиги Джеффа Безоса у світі науки. Мільярдер вклав величезні суми в Altos Lab – проект з вивчення старіння і способів його зупинення.
Jeff Bezos has reportedly invested in anti-aging startup Labs. Scientists will have a $1M salary & will research on how cells age and how to reverse them. pic.twitter.com/dUDNXm02JM
— SAY CHEESE! ???????? (@SaycheeseDGTL) September 7, 2021
Повідомляється, що кожен вчений отримуватиме зарплату в $1 млн і вивчатиме, як старіють клітини, а також спробує зупинити цей процес.
And if it doesn’t work, he’s gonna sue death!
— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2021
Ілон Маск скептично поставився до ідеї глави Amazon, опублікувавши саркастичну відповідь на новину.
– Якщо це не спрацює, він подасть до суду на смерть! – різко відповів глава Tesla.
Безос поки що не відреагував на глузування Маска.
Мільярдери не ладнають один з одним, навіть якщо їхні інтереси збігаються.
Нагадаємо, що NASA уклало контракт на майбутній посадковий модуль на Місяць зі SpaceX Маска замість Blue Origin, і Безос подав на SpaceX до суду.
Маск нагадав мільярдерові про це, уточнивши, що в разі невдачі в дослідження старіння клітин він також звернеться до суду.
Ілон Маск часто опиняється в центрі уваги. Раніше глава Tesla зізнався про своє неземне походження. Про це мільярдер повідомив в Twitter під публікацією одного з користувачів соцмережі.