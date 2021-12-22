Стало відомо, скільки американський актор Кіану Рівз отримав за зйомки в фільмі Матриця: Воскресіння.

Точна сума гонорару невідома, проте 57-річний Кіану отримав близько $12-14 млн. Ця сума ненабагато перевищує його гонорар за зйомки в першій частині Матриці, яка вийшла ще в 1999 році. Тоді голлівудській зірці заплатили близько $10 млн.

Також говориться, що Рівз отримає ще додатковий платіж після того, як показ кінострічки Матриця: Воскресіння завершиться в кінотеатрах. Який відсоток дістанеться Кіану – невідомо, але в 1999 році він отримав зверху $25 млн.

Прем’єра фільму Матриця: Воскресіння відбулася в Україні 22 грудня. Наразі відгуки про кінострічку неоднозначні. Одні похвалили новий твір Лани Вачовської, яка стала режисером серії фільмів Матриця, інші розкритикували.

Сама Лана сказала, що причиною повернення до франшизи через 18 років стала смерть батьків та близького друга. Вона пояснила, що їй потрібна була історія, в якій два герої повертаються до життя. Маючи на увазі Нео, якого зіграв Кіану Рівз та Трініті, яку зіграла Керрі-Енн Мосс.

Матриця: Воскресіння обійшлася режисерам у $148 мільйонів. Чи планує Лана Вачковські знімати продовження Матриці – читайте на Фактах ICTV.