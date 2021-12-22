Стало известно, сколько американский актер Киану Ривз получил за съемки в фильме Матрица: Воскрешение.

Точная сумма гонорара неизвестна, однако 57-летний Киану получил около $12-14 млн. Эта сумма ненамного превышает его гонорар за съемки в первой части Матрицы, которая вышла еще в 1999 году. Тогда голливудской звезде заплатили около $10 млн.

Также говорится, что Ривз получит еще дополнительный платеж, после того как показ киноленты Матрица: Воскрешение завершится в кинотеатрах. Какой процент достанется Киану — неизвестно, но в 1999 году он получил сверху $25 млн.

Премьера фильма Матрица: Воскрешение состоялась в Украине 22 декабря. Сейчас отзывы о киноленте неоднозначные. Одни похвалили новое произведение Ланы Вачовской, которая стала режиссером серии фильмов Матрица, другие же раскритиковали.

Сама Лана сказала, что причиной возвращения к франшизе спустя 18 лет стала смерть родителей и близкого друга. Она объяснила, что ей нужна была история, в которой два героя возвращаются к жизни. Имея ввиду Нео, которого сыграл Киану Ривз и Тринити, которую сыграла Кэрри-Энн Мосс.

Матрица: Воскрешение обошелся режиссерам в $148 миллионов. Планирует ли Лана Вачковски далее снимать продолжение Матрицы — читайте на Фактах ICTV.