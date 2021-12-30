Дружина американського актора Вілла Сміта відверто розповіла про боротьбу з облисінням.

Джада Пінкетт-Сміт втратила значну частину волосся через аутоімунне захворювання, в результаті чого була змушена поголитися наголо.

На особистій сторінці в Instagram жінка оприлюднила відео, на якому показала нову лінію випадіння волосся на голові. Якщо раніше Джада сильно переймалася через облисіння, то тепер вона ставиться до цього з гумором.

– Зараз я можу лише сміятися з цього. Ви всі знаєте, що я довго боролася із облисінням. А тепер подивіться на цю лінію праворуч. Вона взяла і так просто з’явилася! Схоже, цього разу мені буде складно приховати її, тому я подумала, що поділюся цим із вами, щоб ви не ставили жодних запитань. До речі, я вирішила прикрасити це місце стразами, зроблю маленьку корону, – сказала Джада.

Варто зазначити, що про захворювання на алопецію Джада Пінкетт-Сміт повідомила у 2018 році.

За словами акторки, облисіння стало для неї великим психологічним випробуванням і призвело до депресії. Проте жінці вдалося подолати важкий душевний стан завдяки підтримці чоловіка й дітей.

Коли Джада вирішила поголитися налисо, її підтримала донька Віллоу, яка також збрила волосся.