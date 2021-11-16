Сегодня, 16 ноября, на телеканале СТБ в 20.15 состоится премьера 19 и 20 серий легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

В новых сериях события приобретают невероятное эмоциональное обострение. Чувство страсти, преданности, ненависти – все в одном флаконе. Что ждет героев Крепостной в 19 и 20 сериях – читайте дальше в материале.

Жадан добирается до Яблоневского. Обвиненного князя заключает в тюрьму господин Безус. За дизертирство и покушение на убийство ему грозит смертная казнь.

Однако у Жадана есть выгодное предложение для Стефана. Поверит ли ему тот, кто многие годы жил жаждой мести? И какие условия предложит купец первой гильдии?

Тайные встречи Ларисы со Львом более невозможны ― Червинский не может ее простить и выгоняет Галю, которая содействовала бывшей актрисе. Но с возвращением Катерины вопрос о собственности Червинки вновь стал открытым. Своего согласия на продажу имения она не давала. Однако готова вернуть Петру его дом. Но при каких условиях?

Кухарка Павлина уходит из дома Жадана. Смириться с его деянием она не может. Однако податься в Киеве ей некуда. Осмелиться войти в дом Карпа сил она не находит. Поэтому остается ночевать на улице. На утро владелец лавки встречает свою возлюбленную и предлагает переехать к нему. Но как дети Карпа отреагируют на такую гостью?

Назар становится управляющим в парфюмерной мануфактуре. Однако дела не идут. Работяги не принимают неопытного руководителя, поэтому всячески стараются вставить палки в колеса. Как проявит себя Назар? И сможет ли завоевать авторитет на новом месте?

Смотрите сегодня, 16 ноября, 19 и 20 серии мелодрамы Кріпосна. Жадана любов в 20.15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной Андрей Жадан добрался до гостиницы в Чернигове, из-за чего оказался близко к Екатерине.

Жадан продает свои бордели, обещает отдать Безусу заведение Макаровой за голову Стефана. Екатерина убегает в Червинку и узнает шокирующие новости от местных жителей.