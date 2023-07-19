Співачка Мадонна здивувала шанувальників різкою зміною іміджу в Instagram. Після реанімації та виписки з лікарні артистка переглянула свої погляди на життя, чим викликала купу запитань.

Так, на новому знімку Мадонна красується в біло-рожевому одязі й обіймає яскравий букет троянд. На обличчі у 64-річної зірки легка посмішка й умиротворення. Фото рясніє яскравою і ніжною колірною гамою, що кардинально відрізняється від попередніх знімків у готичному стилі і темних тонах.

– Одна троянда може стати моїм садом. Самотній друг – моїм світом, – пофілософствувала артистка.

Також артистка опублікувала фото, де обіймається з м’якою іграшкою і дивиться в камеру.

На незвичайну публікацію Мадонни відреагували користувачі мережі:

Мадонна? Якого року ця фотографія?

Дуже радий, що Ви дбаєте насамперед про себе.

Це НЕ Мадонна

Це 17-річний підліток.

Нагадаємо, що на початку липня Мадонна потрапила до реанімації. Менеджер артистки заявив, що це через бактеріальну інфекцію, але фанати вважають, що це все через пластичні операції, з якими зірка зачастила. Мадонна досить довго відновлювалася, і схоже, тепер прийшла в норму.