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Фото Персоны

Помолодела на глазах: Мадонна удивила сменой имиджа после проблем со здоровьем

19 июля 2023, 15:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

Певица Мадонна удивила поклонников резкой сменой имиджа в Instagram. После реанимации и выписки из больницы артистка пересмотрела свои взгляды на жизнь, чем вызвала кучу вопросов.

Так, на новом снимке Мадонна красуется в бело-розовой одежде и обнимает яркий букет роз. На лице у 64-летней звезды легкая улыбка и умиротворение. Фото пестрит яркой и нежной цветовой гаммой, что кардинально отличается от предыдущих снимков в готическом стиле и темных тонах.

— Одна роза может стать моим садом. Один друг — моим миром, — пофилософствовала артистка.

Также артистка опубликовала фото, где обнимается с мягкой игрушкой и смотрит в камеру.

Мадонна

На необычную публикацию Мадонны отреагировали пользователи сети:

  • Мадонна? Какого года эта фотография?
  • Очень рад, что вы заботитесь в первую очередь о себе.
  • Это НЕ Мадонна
  • Это 17-летний подросток. 

Напомним, что в начале июля Мадонна попала в реанимацию. Менеджер артистки заявил, что это из-за бактериальной инфекции, но фанаты считают, что это все из-за пластических операций, с которыми звезда зачастила. Мадонна достаточно долго восстанавливалась, и похоже, теперь пришла в норму.

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