Співачка Мадонна склала свій заповіт, у якому чітко описала правила щодо розпорядження її майном після смерті. Це сталося на тлі її нещодавнього критичного стану, коли артистка потрапила до реанімації.

Так, нові обмеження стосуються керівництва лейблів, де вона записує свої хіти, а також музичних продюсерів.

Наприклад, Мадонна вимагає, щоб її образ не використовували для голограм – це стосується концертів, які влаштовуватимуть її напарники після смерті.

– За винятком концертів Abba Voyage, використання голограм для оживлення виконавців – дуже сумнівна ідея, – заявив інсайдер, близький до співачки.

Майже всі подібні концерти активно піддавалися критиці – наприклад, фанати Вітні Г’юстон не оцінили якість голограм – Мадонна не дозволить злити свою репутацію в унітаз таким дешевим трюком.

Співачка також не хоче, щоб через її мільйони посварилася її сім’я – свої гроші вона розділить порівну між шістьма своїми дітьми.

Мадонна не забула і про свого менеджера Гая Осері, який багато років допомагав їй у творчості. Щоб віддячити йому за вірність, вона передасть частину прав на свої пісні. Він отримуватиме роялті за треки на музичних платформах.

Заповіт з’явився на тлі побоювань фанатів за здоров’я зірки – на початку липня Мадонна потрапила в лікарню і кілька днів пробула в реанімації. Через це довелося перенести тур. Менеджер заявив, що це через бактеріальну інфекцію, але фанати вважають, що на здоров’ї позначилися численні операції.