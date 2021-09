Американська акторка, зірка оскароносного фільму Земля кочівників Мелісса Янделл Сміт померла у віці 64 років. Причиною смерті став рак.

Мелісса багато років боролася з онкологією, але хвороба виявилася сильнішою. Акторка пішла з життя у власному будинку у Сан-Франциско в оточенні близьких та друзів.

У Сміт залишився чоловік Воррен Девід Кейт, з яким вона познайомилася під час навчання в Єльському університеті. Також у них є син Оуен.

Мелісса Янделл Сміт відома завдяки участі у фільмі Земля кочівників, який став тріумфом режисера Хлої Чжао у 2020 році.

У стрічці вона з’явилася у ролі Доллі, сестри головної героїні Ферн, яку зіграла Френсіс Макдорманд. Відомо, що акторки почали товаришувати ще у студентські роки.

Мелісса Янделл Сміт протягом 25 років працювала директором консерваторії в Американському театрі-консерваторії, що у Сан-Франциско.

Також акторка долучалась й до викладання, адже навчала студентів театрального мистецтва у Принстонському університеті і Єльській школі драми.

