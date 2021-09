Американський актор та зірка серіалу Секс і місто Віллі Гарсон помер у віці 57 років. Трагічну звістку повідомив син артиста Нейтан на особистій сторінці в Instagram.

– Я так люблю тебе, тато. Спочивай з миром. Я так тішуся, що ти розділив зі мною всі свої пригоди і зумів так багато досягти. Я так пишаюся тобою. Я завжди любитиму тебе, але думаю, що тобі час вирушати у власну пригоду. Ти завжди будеш зі мною, – написав Нейтон.

Причина смерті Гарсона поки що невідома. За даними іноземних ЗМІ, актор мав рак підшлункової залози.

Але попри хворобу, Віллі брав участь у зйомках продовження культового серіалу Секс і місто (And Just Like That), прем’єра якого має відбутися у 2022 році.

– Його дух і відданість своїй справі щодня були присутні під час зйомок And Just Like That. Він був там, віддаючи нам все, навіть коли хворів. Усім не вистачатиме безлічі його акторських і особистих талантів, – повідомив Майкл Патріка Кінг, виконавчий продюсер проекту.

Протягом життя Гарсон зіграв у понад 50 фільмах. Як правило, він виконував невеликі ролі.

Акторську гру Віллі можна побачити у таких стрічках як Білі комірці, Поліція Нью-Йорка, Супердівчина, Маленький Манхеттен, Гаваї 5.0.