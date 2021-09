Американская актриса, звезда оскароносного фильма Земля кочевников Мелисса Янделл Смит умерла в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак.

Мелисса много лет боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Актриса ушла из жизни в собственном доме в Сан-Франциско в окружении близких и друзей.

У Смит остался муж Уоррен Дэвид Кейт, с которым она познакомилась во время учебы в Йельском университете. Также у них есть сын Оуэн.

Мелисса Янделл Смит известна благодаря участию в фильме Земля кочевников, который стал триумфом режиссера Хлои Чжао в 2020 году.

В фильме она появилась в роли Долли, сестры главной героини Ферн, которую сыграла Фрэнсис МакДорманд. Известно, что актрисы начали дружить еще в студенческие годы.

Мелисса Янделл Смит на протяжении 25 лет работала директором консерватории в Американском театре-консерватории в Сан-Франциско.

Также актриса вела преподавательскую деятельность — учила студентов театрального искусства в Принстонском университете и Йельской школы драмы.

