Німецька супермодель Тетяна Патітц померла у віці 56 років. Трагедія сталася 11 січня, і причиною став рак грудей.

Смерть зірки підтвердив її агент, який також наголосив на причині.

Відомо, що Патітц народилася в Німеччині, і вже в 17 років стала справжньою моделлю. Її кар’єру допоміг розпочати глянець Vogue у 1980-х роках. Тетяна вважається однією з перших супермоделей. Всесвітньо відомою вона стала вже 1988 року, коли її зняв знаменитий фотограф Пітер Ліндберг.

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Вона виходила на подіум у показах Versace, Жана-Поля Готьє та Chanel, з’являлася на обкладинках Vogue, Harper’s Bazaar, Elle та Marie Claire.

Патітц також запам’ятається світу завдяки зніманням у кліпі Freedom ’90 Джорджа Майкла. Вона з’явилася на кадрі з іншими світовими моделями – Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл та Ліндою Євангелістою.

Тетяна також знялася в кліпі групи Duran Duran Skin Trade і навіть спробувала себе в кіно, зігравши роль жертви вбивства в картині Шона Коннері під назвою Сонце, що сходить.

На початку січня також помер і відомий українець Сергій Круценко віком 55 років. Він працював з багатьма українськими зірками, зокрема з Джамалою, яка звинуватила у смерті російських окупантів.