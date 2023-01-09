Известный украинский композитор Сергей Круценко умер 8 января в возрасте 55 лет. Он работал со многими украинскими звездами, в том числе и с Джамалой, которая обвинила в смерти российских оккупантов.

Певица заявила, что умер ее друг и абсолютный гений.

Сейчас смотрят

— Человек, с которым я работала 1,5 года над масштабным проектом, который не вписывается ни в какие стандартные рамки музыкального произведения. Только с ним я могла быть в творчестве на 100% и 24/7. Просто быть музыкой, все время рядом с ним. Он действительно настоящий гений, — призналась Джамала.

Звезда добавила, что винит в смерти Сергея россиян, которые ежедневно забирают наши жизни, а также уничтожают наше психическое и физическое здоровье.

Джамала заявила, что Круценко остался работать в Киеве, вопрекии ракетным обстрелам и выключениям электричества. На протяжении двух недель он загружал созданную музыку в электронный формат, переживал за детей, которых нужно вывезти, а также за свою полностью незрячую маму, которой было 83 года.

— Я не могу в это поверить. Мне очень больно. Не могу вам передать, какого близкого по духу человека я потеряла, — добавила артистка.

Певица пообещала закончить их общие работы, и выразила соболезнование его семье.

Помимо своей творческой деятельности, Сергей Круценко также был советником Министра культуры Украины по кино и музыкальной политики с 2004 по 2006 год.