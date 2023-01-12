Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Трагедия случилась 11 января, и причиной стал рак груди.

Смерть звезды подтвердил ее агент, который также указал на причину.

Известно, что Патитц родилась в Германии, и уже в 17 лет стала настоящей моделью. Ее карьеру помог начать глянец Vogue в 1980-х годах. Татьяна считается одной из первых супермоделей. Всемирно известной она стала уже в 1988 году, когда ее снял знаменитый фотограф Питер Линдберг.

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За свою модельную карьеру она успела побывать на подиумах Versace, Жана-Поля Готье и Chanel, появлялась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Elle и Marie Claire.

Патитц также запомнится миру благодаря съемкам в клипе Freedom ’90 Джорджа Майкла. Она появилась в кадре с другими мировыми моделями — Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой.

Татьяна также снялась в клипе группы Duran Duran Skin Trade и даже попробовала себя в кино, сыграв роль жертвы убийства в картине Шона Коннери под названием Восходящее солнце.

В начале января также умер и известный украинец Сергей Круценко в возрасте 55 лет. Он работал со многими украинскими звездами, в том числе и с Джамалой, которая обвинила в смерти российских оккупантов.