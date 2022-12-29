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Померла культова дизайнерка Вів’єн Вествуд

29 Грудня 2022, 23:22
Валентина Чорна редакторка стрічки
Вів'єн Вествуд
Джерело: Getty Images

У четвер, 29 грудня, померла культова британська дизайнерка Вів’єн Вествуд. Їй був 81 рік.

Трагічну новину повідомили на сторінці її модного будинку у Twitter.

– Сьогодні Вів’єн Вествуд померла мирно в оточенні своєї сім’ї в Клепхем, південний Лондон. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб  змінити щось на краще, – йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється…

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Дизайнер Смерть
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