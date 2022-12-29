Померла культова дизайнерка Вів’єн Вествуд

У четвер, 29 грудня, померла культова британська дизайнерка Вів’єн Вествуд. Їй був 81 рік.

Трагічну новину повідомили на сторінці її модного будинку у Twitter.

– Сьогодні Вів’єн Вествуд померла мирно в оточенні своєї сім’ї в Клепхем, південний Лондон. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити щось на краще, – йдеться у повідомленні.

29th December 2022. Зараз дивляться Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London. The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

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