Померла культова дизайнерка Вів’єн Вествуд

У четвер, 29 грудня, померла культова британська дизайнерка Вів’єн Вествуд. Їй був 81 рік.

Трагічну новину повідомили на сторінці її модного будинку у Twitter.

29th December 2022.

Зараз дивляться

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022