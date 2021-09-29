У Києві помер Сурен Параджанов – єдиний син відомого радянського кінорежисера Сергія Параджанова. Чоловікові було 62 роки.

Сумну новину повідомив друг режисера, фотограф Юрій Мечитов, опублікувавши відповідний запис в Facebook. Також він поділився серією фото з Суреном.

– З Києва прийшла сумна новина. Син Сергія Параджанова Сурен помер на 63-му році життя, – написав він.

За інформацією ЗМІ, Сурен Параджанов довгий довгий час жив в Києві зі своєю матір’ю, яка померла влітку 2020 року на 82-му році життя.

Сурен був єдиним сином відомого режисера і художника Сергія Параджанова, який заснував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу, створений на основі концептуалізму. Сергій отримав міжнародну славу після фільму Тіні забутих предків.

Лише після смерті режисера визнали і удостоїли звання народного артиста УРСР, а в 1991 році – державної премії України ім. Шевченка. Він помер у 1990 році на 66-му році життя.

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