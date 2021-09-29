В Киеве умер Сурен Параджанов — единственный сын известного советского кинорежиссера Сергея Параджанова. Мужчине было 62 года.

Грустную новость сообщил друг режиссера, фотограф Юрий Мечитов, опубликовав соответствующую запись в Facebook. Также он поделился серией фото с Суреном.

— Из Киева пришла печальная новость. Сын Сергея Параджанова Сурен скончался на 63-м году жизни, — написал он.

По информации СМИ, Сурен Параджанов долгое долгое время жил в Киеве со своей матерью, которая умерла летом 2020 года на 82-м году жизни.

Сурен был единственным сыном известного режисера и художника Сергея Параджанова, который основал в украинском изобразительном искусстве жанр коллажа, созданный на основе концептуализма. Сергей получил международную славу после фильма Тени забытых предков.

Лишь после смерти режиссера признали и удостоили звания народного артиста УССР, а в 1991 году – государственной премии Украины им. Шевченко. Он умер в 1990 году на 66-м году жизни.

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